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Катамаран с туристами ушел под воду в Хакасии

На борту находились несколько человек, в том числе дети

Спасатели и водолазы разыскивают шестерых любителей экстрима из Москвы и Пензы. Они сплавлялись по незарегистрированному маршруту реки Она в Таштыпском районе Хакасии. Вместе со взрослыми в "приключение" отправились двое детей.

Катамаран с путешественниками перевернулся еще в понедельник, 23 июля. Один из пострадавших спасся и сообщил другой группе об ушедшем под воду двухкорпусном судне.

Водолазы отыскали одно тело. Предположительно, участника той группы. Поисковые работы не прекращаются, сообщил РИА "Новости" представитель республиканского Управления МЧС. Ожидается пополнение, в том числе группы спасателей на вертолете Ми-8. Пока облету территории мешают сильный ветер и грозы.

Оксана ПОДТУРКИНА
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