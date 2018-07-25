Катамаран с туристами ушел под воду в Хакасии

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Спасатели и водолазы разыскивают шестерых любителей экстрима из Москвы и Пензы. Они сплавлялись по незарегистрированному маршруту реки Она в Таштыпском районе Хакасии. Вместе со взрослыми в "приключение" отправились двое детей.
Катамаран с путешественниками перевернулся еще в понедельник, 23 июля. Один из пострадавших спасся и сообщил другой группе об ушедшем под воду двухкорпусном судне.
Водолазы отыскали одно тело. Предположительно, участника той группы. Поисковые работы не прекращаются, сообщил РИА "Новости" представитель республиканского Управления МЧС. Ожидается пополнение, в том числе группы спасателей на вертолете Ми-8. Пока облету территории мешают сильный ветер и грозы.
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