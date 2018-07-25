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В Италии задержали бывшего сенатора РФ

Еще один российский парламентарий попал в поле зрения европейской полиции

Бывший член Совета Федерации России Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по запросу Москвы.

Об этом РИА "Новости" сообщил его адвокат Мауро Анетрини. По словам юриста, его подзащитный заключен под стражу за преступления, совершенные на российской территории.

"В Италии он ничего не сделал", добавил Анетрини. Кривицкого задержали в городе Кортина д'Ампеццо, в четверг, 26 июля, в Венеции состоится первое слушание по его делу.


Валентина МАЙОРОВА
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