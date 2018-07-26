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На Кубани произошла страшная авария

Погибли 5 человек

В Краснодарском крае в результате аварии с участием микроавтобуса погибли люди. По словам представителя экстренных служб региона, жертвами стали 5 человек, еще 4 госпитализированы.

В данный момент на месте продолжают работать спасатели. Обстоятельства случившегося выясняются, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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