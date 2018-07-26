Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Исчез самолет с министром сельского хозяйства

К поиску привлекли Национальное управление гражданской авиации

Самолет с министром сельского хозяйства Парагвая Луисом Гнеитингом пропал с радаров.

Отмечается, что экипаж в последний раз выходил на связь через 30 минут после взлета. К поиску воздушного судна привлекли Национальное управление гражданской авиации, передает La Nation.

Сообщается, что местные власти определили район, куда предположительно мог упасть самолет. В данный момент поиски продолжаются.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

РФ жестко ответила на "Крымскую декларацию" США

Принятый в Америке документ прокомментировало посольство РФ

Трамп требует новую встречу с Путиным

Глава США больше не хочет враждовать с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей