Исчез самолет с министром сельского хозяйства

К поиску привлекли Национальное управление гражданской авиации

Самолет с министром сельского хозяйства Парагвая Луисом Гнеитингом пропал с радаров.

Отмечается, что экипаж в последний раз выходил на связь через 30 минут после взлета. К поиску воздушного судна привлекли Национальное управление гражданской авиации, передает La Nation.

Сообщается, что местные власти определили район, куда предположительно мог упасть самолет. В данный момент поиски продолжаются.