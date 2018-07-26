Исчез самолет с министром сельского хозяйства

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Самолет с министром сельского хозяйства Парагвая Луисом Гнеитингом пропал с радаров.
Отмечается, что экипаж в последний раз выходил на связь через 30 минут после взлета. К поиску воздушного судна привлекли Национальное управление гражданской авиации, передает La Nation.
Сообщается, что местные власти определили район, куда предположительно мог упасть самолет. В данный момент поиски продолжаются.
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