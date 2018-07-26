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В Китае произошел взрыв у посольства США

Информации о погибших и раненых нет

В Пекине произошел взрыв у здания посольства США. На место прибыли спасатели и полицейские.

Выясняются обстоятельства случившегося. На данный момент информации о погибших и раненых нет, сообщает Associated Press.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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