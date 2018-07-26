В Китае произошел взрыв у посольства США

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В Пекине произошел взрыв у здания посольства США. На место прибыли спасатели и полицейские.
Выясняются обстоятельства случившегося. На данный момент информации о погибших и раненых нет, сообщает Associated Press.
刚刚北京美国驻华大使馆发生爆炸 pic.twitter.com/YRwJxKNLGn— 摄影与诗歌 (@hdjdjsjxw) 26 июля 2018 г.
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