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Из торгового центра в Москве эвакуировали людей

Поступило сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Ривьера"

Специалисты проверяют здание после анонимного звонка. Некто сообщил правоохранителям, что в торговом центре находится взрывное устройство. Посетителей и персонал срочно вывели из ТЦ "Ривьера" на Автозаводской улице. В общей сложности на улицу пришлось бежать трем тысячам человек.

Сейчас в торговом центре находятся кинологи, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы. О подозрительных предметах пока ничего не сообщается.

Виктория БАЛАЯН
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