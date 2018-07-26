Из торгового центра в Москве эвакуировали людей

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Специалисты проверяют здание после анонимного звонка. Некто сообщил правоохранителям, что в торговом центре находится взрывное устройство. Посетителей и персонал срочно вывели из ТЦ "Ривьера" на Автозаводской улице. В общей сложности на улицу пришлось бежать трем тысячам человек.
Сейчас в торговом центре находятся кинологи, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы. О подозрительных предметах пока ничего не сообщается.
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