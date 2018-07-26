Из торгового центра в Москве эвакуировали людей

Поступило сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Ривьера"

Специалисты проверяют здание после анонимного звонка. Некто сообщил правоохранителям, что в торговом центре находится взрывное устройство. Посетителей и персонал срочно вывели из ТЦ "Ривьера" на Автозаводской улице. В общей сложности на улицу пришлось бежать трем тысячам человек.

Сейчас в торговом центре находятся кинологи, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы. О подозрительных предметах пока ничего не сообщается.