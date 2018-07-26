С летевшим в Пекин самолетом случилось ЧП

Авиакомпания получила сообщение о теракте

Лайнер китайской авиакомпании Air China, следовавший рейсом из Парижа в Пекин, 26 июля совершил экстренную посадку в аэропорту "Руасси – Шарль де Голль" после сообщения об угрозе теракта на борту.

О происшествии компания рассказала на страничке в соцсети "Вейбо". Отмечается, что Air China получила сообщение предположительно террористического происхождения, поэтому было принято решение вернуться в Париж. Пассажиры и самолет в полном порядке, новый борт для доставки пассажиров в Китай вскоре будет готов.

После взлета "Боинг 787-9 Dreamliner" взял курс в сторону Бельгии, однако в районе франко-бельгийской границы самолет резко развернулся и возвратился в парижский аэропорт.

В пресс-службе "Руасси – Шарль де Голль" подтвердили информацию о возвращении самолета. "Можем сообщить, что самолет вернулся и приземлился в Шарль де Голле, других комментариев дать не можем", – сказал представитель аэропорта ТАСС.

Сообщение о бомбе на борту самолета было ложным. Между опоздавшим пассажиром и оператором авиакомпании возникло недопонимание, сообщает France-Presse.