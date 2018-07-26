Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С летевшим в Пекин самолетом случилось ЧП

Авиакомпания получила сообщение о теракте

Лайнер китайской авиакомпании Air China, следовавший рейсом из Парижа в Пекин, 26 июля совершил экстренную посадку в аэропорту "Руасси – Шарль де Голль" после сообщения об угрозе теракта на борту.

О происшествии компания рассказала на страничке в соцсети "Вейбо". Отмечается, что Air China получила сообщение предположительно террористического происхождения, поэтому было принято решение вернуться в Париж. Пассажиры и самолет в полном порядке, новый борт для доставки пассажиров в Китай вскоре будет готов.

После взлета "Боинг 787-9 Dreamliner" взял курс в сторону Бельгии, однако в районе франко-бельгийской границы самолет резко развернулся и возвратился в парижский аэропорт.

В пресс-службе "Руасси – Шарль де Голль" подтвердили информацию о возвращении самолета. "Можем сообщить, что самолет вернулся и приземлился в Шарль де Голле, других комментариев дать не можем", – сказал представитель аэропорта ТАСС.

Сообщение о бомбе на борту самолета было ложным. Между опоздавшим пассажиром и оператором авиакомпании возникло недопонимание, сообщает France-Presse. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

РФ жестко ответила на "Крымскую декларацию" США

Принятый в Америке документ прокомментировало посольство РФ

Украинцы пригласили американцев в Крым

Вашингтон пока думает над неожиданным приглашением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей