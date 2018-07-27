В аварии под Саратовом погибли люди

На федеральной трассе столкнулись 2 автомобиля

Три человека, в том числе двое детей, погибли, еще четыре были ранены в ДТП в Вольском районе Саратовской области.

"ДТП с участием двух легковушек произошло на 147-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань – Волгоград в четырех километрах южнее населенного пункта Талалихино", – рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб. Пострадавшие госпитализированы, обстоятельства аварии расследуются.