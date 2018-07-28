В Подмосковье ограбили банк

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В подмосковных Химках ограбили банк. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
"Вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги, после чего скрылся с ними", – цитирует его ТАСС.
В данный момент полицейские ищут подозреваемого.
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