В Индии автобус упал в ущелье

Погибли более 30 человек

В Индии автобус со студентами упал с горной дороги в ущелье. Об этом рассказал министр штата Махараштра Винод Тавад.

В результате погибли не менее 30 человек, сообщает агентство ANI.

На месте продолжают работать полицейские и спасатели. Выясняются обстоятельства произошедшего.