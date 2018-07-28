В Индии автобус упал в ущелье

Здоровье
- Названа неожиданная причина быстрого старения
- 10 или 100: как мужчины врут о сексе
- Кремы от солнца оказались бесполезны
693 новости
В Индии автобус со студентами упал с горной дороги в ущелье. Об этом рассказал министр штата Махараштра Винод Тавад.
В результате погибли не менее 30 человек, сообщает агентство ANI.
На месте продолжают работать полицейские и спасатели. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск
Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового