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Во Франции упал самолет

Погибли 2 человека

На северо-востоке Франции разбился самолет. В результате 2 человека погибли.

Отмечается, что у воздушного судна были проблемы с набором высоты и он рухнул в лес недалеко от взлетной полосы, передает Ardennais.

На месте происшествия работают спасатели.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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