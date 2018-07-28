Во Франции упал самолет

Здоровье
- Названа неожиданная причина быстрого старения
- 10 или 100: как мужчины врут о сексе
- Кремы от солнца оказались бесполезны
693 новости
На северо-востоке Франции разбился самолет. В результате 2 человека погибли.
Отмечается, что у воздушного судна были проблемы с набором высоты и он рухнул в лес недалеко от взлетной полосы, передает Ardennais.
На месте происшествия работают спасатели.
Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск
Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового