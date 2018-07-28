В Подмосковье опрокинулся автобус

Информации о пострадавших нет

В Московской области опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в МЧС.

Отмечается, что внутри салона находились 27 человек. В данный момент информация о пострадавших уточняется, передает ТАСС.

На месте продолжают работать спасатели.