В Подмосковье опрокинулся автобус

Здоровье
- Названа неожиданная причина быстрого старения
- 10 или 100: как мужчины врут о сексе
- Кремы от солнца оказались бесполезны
693 новости
В Московской области опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в МЧС.
Отмечается, что внутри салона находились 27 человек. В данный момент информация о пострадавших уточняется, передает ТАСС.
На месте продолжают работать спасатели.
Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск
Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового