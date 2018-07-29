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Три человека стали жертвами стрельбы в США

ЧП случилось в Новом Орлеане

Накануне вечером возле одного из офисных зданий на проспекте Клейборн неизвестные расстреляли людей. В результате от ранений скончались три человека, еще семь пострадали. По последним данным, нападавших было двое. Стрелки открыли огонь из ружья и пистолета.

Преступники успели сбежать с места происшествия. Сейчас их разыскивают полицейские. Личности их пока неизвестны, как и мотивы, сообщает Nola.com со ссылкой на полицию.

Виктория БАЛАЯН
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