Три человека стали жертвами стрельбы в США

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Накануне вечером возле одного из офисных зданий на проспекте Клейборн неизвестные расстреляли людей. В результате от ранений скончались три человека, еще семь пострадали. По последним данным, нападавших было двое. Стрелки открыли огонь из ружья и пистолета.
Преступники успели сбежать с места происшествия. Сейчас их разыскивают полицейские. Личности их пока неизвестны, как и мотивы, сообщает Nola.com со ссылкой на полицию.
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