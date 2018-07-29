В Турции перевернулась лодка: погибли дети

ЧП случилось рядом с островом Циплак

В Эгейском море опрокинулась надувная лодка. В результате утонули шесть человек, в том числе трое детей. Еще один пассажир пропал без вести. Всего на борту было 16 человек.

По предварительным данным, там находились нелегальные мигранты. Об этом сообщает агентство Anadolu.