Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Туристы попали в ДТП на турецком курорте

Погибли два человека

Авария случилась в Анталье. Автобус с туристами ехал в Каппадокию. На трассе произошло столкновение с двумя легковушками. Жертвами ДТП стали, по предварительным данным, два человека. Многие пострадали. Их число пока неизвестно. Всех, кто нуждался в помощи медиков, уже доставили в больницу.

В автобусе находились отдыхающие из Китая, пишет газета Türkiye.

Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы нашли место отдыха для Порошенко

Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск

Сеть обомлела: Украинцы полетели в космос до Крещения Руси

Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей