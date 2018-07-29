Туристы попали в ДТП на турецком курорте

Погибли два человека

Авария случилась в Анталье. Автобус с туристами ехал в Каппадокию. На трассе произошло столкновение с двумя легковушками. Жертвами ДТП стали, по предварительным данным, два человека. Многие пострадали. Их число пока неизвестно. Всех, кто нуждался в помощи медиков, уже доставили в больницу.

В автобусе находились отдыхающие из Китая, пишет газета Türkiye.

Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.