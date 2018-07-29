Очевидцы рассказали жуткие подробности

Авария случилась сегодня ночью на дороге Николаевка – Симферополь. Девушка переходила трассу. Летевший со скоростью 200 км/час автомобиль насмерть сбил ее. От удара у нее "отлетела нога". По предварительным данным, погибшей было около 20-25 лет.

О страшном происшествии сообщили очевидцы в группе "Автопартнер Крым" в одной из соцсетей. Подписчики паблика говорят, что она, видимо, надеялась успеть, но неправильно оценила расстояние. Авария произошла в трех километрах от Николаевки, говорят свидетели случившегося.

"Ехал вчера когда уже были гаишники, картина не для слабонервных..."

"Проезжал в это время,действительно картина ужасная…" – пишут пользователи.

Между тем официальной информации в связи с ДТП пока не поступало.