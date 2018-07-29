В Шанхае произошло крупное ДТП

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Авария случилась с автобусом, в котором ехали сотрудники авиакомпании China Eastern Airlines. На приличной скорости машина врезалась в пролет моста. В результате травмы получил 21 пассажир.
Столкновение произошло из-за того, что водитель неверно выбрал полосу для движения. Она предназначалась для транспортных средств не выше двух с половиной метров. Итогом поездки стало ДТП.
Причины пока неизвестны, ведется расследование, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции.
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