В Шанхае произошло крупное ДТП

Пострадал 21 человек

Авария случилась с автобусом, в котором ехали сотрудники авиакомпании China Eastern Airlines. На приличной скорости машина врезалась в пролет моста. В результате травмы получил 21 пассажир.

Столкновение произошло из-за того, что водитель неверно выбрал полосу для движения. Она предназначалась для транспортных средств не выше двух с половиной метров. Итогом поездки стало ДТП.

Причины пока неизвестны, ведется расследование, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции.



