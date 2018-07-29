В Японии бушует тайфун

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Непогода разгулялась в восьми префектурах страны. Некоторые районы Японии еще не оправились от ущерба, нанесенного проливными дождями. Теперь туда пришел тайфун "Джондари" . Местных жителей эвакуировали, сейчас они находятся в укрытия. Из-за штормового ветра начались перебои с электричеством, передает агентство Киодо.
Стихия вызвала транспортный коллапс. Поезда ходят с задержками, около 160 авиарейсов отменили.
Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск
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