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В Японии бушует тайфун

Из-за удара стихии пострадал 21 человек

Непогода разгулялась в восьми префектурах страны. Некоторые районы Японии еще не оправились от ущерба, нанесенного проливными дождями. Теперь туда пришел тайфун "Джондари" . Местных жителей эвакуировали, сейчас они находятся в укрытия. Из-за штормового ветра начались перебои с электричеством, передает агентство Киодо.

Стихия вызвала транспортный коллапс. Поезда ходят с задержками, около 160 авиарейсов отменили.

Виктория БАЛАЯН
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