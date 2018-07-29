В торговом центре Петербурга произошло ЧП

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Людей эвакуировали из-за короткого замыкания.
"Короткое замыкание в торговом центре "О'кей" ... произошло в электрощитовой", – цитирует РИА Новости источник в экстренных службах.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
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