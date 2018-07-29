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В торговом центре Петербурга произошло ЧП

Из здания ТЦ "О'кей" вывели более двухсот человек

Людей эвакуировали из-за короткого замыкания.

"Короткое замыкание в торговом центре "О'кей" ... произошло в электрощитовой", – цитирует РИА Новости источник в экстренных службах.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Виктория БАЛАЯН
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