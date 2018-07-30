В Сочи сгорел дом с людьми

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В результате возгорания в частном жилом строении умерла группа
из нескольких постояльцев. Об этом сообщили в экстренных службах города.
"В ходе тушения пожара в жилом доме обнаружение тело восьмого погибшего", – рассказал источник ТАСС.
Пожар практически полностью потушен, общая площадь возгорания составила 300 кв. метров. Причина произошедшего пока неясна.
В мэрии города уточнили, что пожар случился в Адлере, в больницу доставлены три человека, среди них есть 16-летний подросток.
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