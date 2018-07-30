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Опубликовано видео с места жуткого пожара в Сочи

В деревянном доме сгорели восемь человек

Еще трое получили травмы. Их уже доставили в больницу. Об этом сообщил информированный источник.

ЧП случилось в доме №81на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Среди раненых 16-летний подросток, рассказал источник "Интерфаксу"

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 30 июля в 05:40. Пожарные прибыли на место происшествия через десять минут. В тот момент горел второй и мансардный этажи частного деревянного дома на площади 300 кв. метров.

За 20 минут удалось локализовать огонь, через полчаса его потушили. И спасатели сразу начали поиски пострадавших и погибших, отмечает "Пятый канал"

В настоящее время разбираются завалы и проливаются участки здания. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи. 

На снятом очевидцами видео люди говорят, что за день до этого какой-то мужчина кричал возле дома, что "зажарит всех заживо".   

Полина ДОРОЖКИНА
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