Казахстан потрясло страшное ДТП

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На западе Казахстана случилась жуткая авария. Два автомобиля после столкновения загорелись. В результате погибли 7 человек. Об этом рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айнагуль Сакпусунова.
Отмечается, что у одной из машин были российские номера, передает портал "Мой город". Причины случившегося выясняются.
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