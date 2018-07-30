Казахстан потрясло страшное ДТП

Погибли 7 человек

На западе Казахстана случилась жуткая авария. Два автомобиля после столкновения загорелись. В результате погибли 7 человек. Об этом рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айнагуль Сакпусунова.

Отмечается, что у одной из машин были российские номера, передает портал "Мой город". Причины случившегося выясняются.