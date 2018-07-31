Появилось видео разрушения моста в Подмосковье

К счастью, в аварии никто не погиб

Столкновение самосвала с пешеходным мостом на 31-м километре Ярославского шоссе попало на видео.

Внимательный зритель может заметить, что самосвал, нарушая правила дорожного движения, двигался с поднятым кузовом.

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В результате автомобиль задел мост, и он буквально переломился пополам. По информации РЕН ТВ, в аварии пострадал 1 человек, госпитализация ему не понадобилась.

Ранее сообщалось, что движение на участке, где случилось ДТП, заблокировано, и объехать его предлагали по Осташковскому шоссе и по дорогам Королева, Пушкино и Ивантеевки, передавало интернет-издание "Подмосковье сегодня".