Появилось видео разрушения моста в Подмосковье

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Столкновение самосвала с пешеходным мостом на 31-м километре Ярославского шоссе попало на видео.
Внимательный зритель может заметить, что самосвал, нарушая правила дорожного движения, двигался с поднятым кузовом.
В результате автомобиль задел мост, и он буквально переломился пополам. По информации РЕН ТВ, в аварии пострадал 1 человек, госпитализация ему не понадобилась.
Ранее сообщалось, что движение на участке, где случилось ДТП, заблокировано, и объехать его предлагали по Осташковскому шоссе и по дорогам Королева, Пушкино и Ивантеевки, передавало интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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