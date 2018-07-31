В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшего журналиста

Корреспондент "АиФ" Сергей Грачев пропал 21 июля

Мужчину обнаружили мертвым сотрудники поисково-спасательной группы "Рысь". Между тем издание, где работал Грачев, пока не может официально подтвердить эти сведения.

Представители управления МВД по области и управления Следственного комитета России по региону пока не комментируют эту информацию, передает ТАСС.

В последний раз журналиста видели на выходе из гостиницы "Шератон" в Нижнем Новгороде, напоминает РИА "Новости".



