Под Серпуховом разбился самолет

ЧП обошлось без человеческих жертв

Летевшие в самолете-амфибии пилот и пассажир остались в живых после жесткой посадки в Серпуховском районе Подмосковья.

Причиной крушения мог стать отказ двигателя, сообщает "Пятый канал". По информации МЧС, травмы, полученные при посадке, оказались несерьезными: летчик отказался от госпитализации, пассажира осматривают врачи.