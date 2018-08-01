Под Серпуховом разбился самолет

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Летевшие в самолете-амфибии пилот и пассажир остались в живых после жесткой посадки в Серпуховском районе Подмосковья.
Причиной крушения мог стать отказ двигателя, сообщает "Пятый канал". По информации МЧС, травмы, полученные при посадке, оказались несерьезными: летчик отказался от госпитализации, пассажира осматривают врачи.
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