Огонь вспыхнул на крыше жилого здания на Каширском шоссе в Домодедово

Как сообщили очевидцы, пламя охватило провода, и они повисли над улицей. Пожарные и спасатели прибыли на место очень быстро.

Возгорание удалось локализовать. В тушении огня участвуют 49 человек и 15 единиц спецтехники, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Сначала, видимо, загорелся чердак в центре дома. Из окна валил дым. Через пять минут показалось открытое пламя. Потом огонь перекинулся на всю площадь крыши дома", – рассказала местная жительница.

Огонь распространился на 2 тыс. кв. м, сообщает "РЕН ТВ". Спасатели эвакуировали 30 человек.

О жертвах и пострадавших пока ничего не известно. Причину пожара не назвали.

