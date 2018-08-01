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Как сообщили очевидцы, пламя охватило провода, и они повисли над улицей. Пожарные и спасатели прибыли на место очень быстро.
Возгорание удалось локализовать. В тушении огня участвуют 49 человек и 15 единиц спецтехники, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Сначала, видимо, загорелся чердак в центре дома. Из окна валил дым. Через пять минут показалось открытое пламя. Потом огонь перекинулся на всю площадь крыши дома", – рассказала местная жительница.
Огонь распространился на 2 тыс. кв. м, сообщает "РЕН ТВ". Спасатели эвакуировали 30 человек.
О жертвах и пострадавших пока ничего не известно. Причину пожара не назвали.
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