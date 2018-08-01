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В селе Каменушка погибли три человека – мужчина, женщина и маленький ребенок. Их застрелил местный житель. Тела обнаружили в одном из домов.
Сам преступник после расправы покончил с собой. Его нашли в доме по соседству. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
"...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство)", – говорится в сообщении.
Мотивы напавшего на людей пока неизвестны.
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