В Новокузнецке грузовик протаранил стелу города

От удара кабина машины разлетелась на мелкие куски

В Новокузнецке произошла страшная авария. Тяжелый грузовик проехал поворот и, не снижая скорости, врезался в бетонную стелу.

Удар был такой силы, что от кабины машины практически ничего не осталось. Сам водитель погиб, передает "Пятый канал".

При этом, чтобы извлечь тело, спасателям пришлось задействовать тяжелую технику. Причина аварии выясняется.