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На Кубани разбился вертолет

Погиб пилот

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщили в МЧС.

Воздушное судно при проведении сельхозработ внезапно начало падать. После удара об землю вертолет загорелся. В результате погиб пилот, передает ТАСС.

На месте работают спасатели, уточняется причина аварии.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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