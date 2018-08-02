На Кубани разбился вертолет

Погиб пилот

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщили в МЧС.

Воздушное судно при проведении сельхозработ внезапно начало падать. После удара об землю вертолет загорелся. В результате погиб пилот, передает ТАСС.

На месте работают спасатели, уточняется причина аварии.