Российские туристы попали в беду в Белоруссии

О пострадавших в результате ДТП не сообщается

Туристический автобус, который ехал из Киева в Таллин, перевернулся недалеко от города Орша в Белоруссии.

Отмечается, что в салоне были граждане России, Украины и Молдавии, всего 53 человека, передает РИА "Новости".

О пострадавших не сообщается. Авария произошла по вине водителя, который уснул за рулем. Автобус врезался в столб и опрокинулся набок в кювет.