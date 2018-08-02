Российские туристы попали в беду в Белоруссии

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Туристический автобус, который ехал из Киева в Таллин, перевернулся недалеко от города Орша в Белоруссии.
Отмечается, что в салоне были граждане России, Украины и Молдавии, всего 53 человека, передает РИА "Новости".
О пострадавших не сообщается. Авария произошла по вине водителя, который уснул за рулем. Автобус врезался в столб и опрокинулся набок в кювет.
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