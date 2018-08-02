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Два самолета чудом избежали столкновения над Черным морем

Трагедию удалось предотвратить в последний момент

Неизвестный самолет едва не врезался в российский лайнер, в воздушном пространстве над турецкой частью акватории Черного моря.

На борту самолета A-330 были российские туристы, возвращавшиеся из Антальи в Москву. "Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном. Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту", – рассказал "Интерфаксу" источник в туристической отрасли.

К счастью, 2 самолета благополучно разошлись в воздухе, при этом российские летчики не смогли связаться с виновником чрезвычайной ситуации – он не подавал опознавательных сигналов и не отвечал на запросы по радиосвязи.

Официальной информацией по поводу происшествия агентство не располагает.

Валентина МАЙОРОВА
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