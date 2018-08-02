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В Московской области загорелся автомобиль

BMW E39 сгорел за считанные минуты

ЧП случилось в Пушкино. Водитель и пассажиры успели вовремя выбраться из машины.

Пламя было настолько сильным, что авто сгорело минут за пять, сообщают очевидцы.

К месту происшествия на Старом Ярославском шоссе прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. Причины возгорания пока неизвестны, передает "Подмосковье сегодня".

Виктория БАЛАЯН
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