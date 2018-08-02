Борьба с огнем продолжается вторые сутки

Впервые о пожаре заговорили на "Лесном форуме Гринпис России". В сообщении сказано, что с 31 июля пламенем охвачен остров Кугрисаари в Ладожском озере. В советское время там проводились военные испытания радиоактивных веществ.

На следующий день на место происшествия выехали спасатели, которые до сих пор не могут потушить огонь. С ним борются шесть пожарных, две единицы техники, уточнили в управлении МЧС по Карелии, передают "РИА Новости".

В Минприроды республики подтвердили эту новость, пояснив, что действительно в 40-х 50-х годах на островах проводились испытания в военных целях.

"Вся информация об этом пожаре передана в госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии, но ответа от них мы пока не получили", — заверили в ведомстве.

С помощью несамоходного судна "Кит" на озере испытывалась "грязная бомба", иными словами боевые радиоактивные вещества. Данная информация есть в свободном доступе, пишет "Свободная пресса".

Между тем руководитель сектора радиационной безопасности института "Прикладная экология" Андрей Ткаченко настаивает на "гипотетической" опасности островов Ладоги.