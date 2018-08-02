В Москве у мужчины отобрали сумку с огромной суммой денег

Грабители были вооружены

Дерзкие налетчики объявились в самом центре столицы. Они напали на мужчину, который нес в сумке пять миллионов рублей. ЧП случилось на Мантулинской улице.

Грабители прыгнули в такси и исчезли с места преступления. По предварительным данным, у них были пистолеты, передает ТАСС со ссылкой на источник. Сейчас неизвестных ищут. В Москве объявили план "Перехват".