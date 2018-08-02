Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве у мужчины отобрали сумку с огромной суммой денег

Грабители были вооружены

Дерзкие налетчики объявились в самом центре столицы. Они напали на мужчину, который нес в сумке пять миллионов рублей. ЧП случилось на Мантулинской улице.

Грабители прыгнули в такси и исчезли с места преступления. По предварительным данным, у них были пистолеты, передает ТАСС со ссылкой на источник. Сейчас неизвестных ищут. В Москве объявили план "Перехват".

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Новые санкции сокрушат Россию

Американские сенаторы разразились угрозами в адрес российского суверенного долга

Рвущихся в НАТО украинцев взбесили венгры

Незалежная не может смириться, что ее не видят в альянсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей