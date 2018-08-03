Ан-148 экстренно сел в Жуковском

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ЧП случилось с воздушным судном, которое направлялось в Минеральные Воды. В двигатель принадлежащего МЧС России самолета попала птица.
Поначалу командир экипажа решил продолжить полет, поскольку тяга двигателя не пропала. Однако позже Ан-148 все же совершил экстренную посадку в Жуковском, откуда вылетел.
К счастью, самолет сел благополучно. Сейчас специалисты его осматривают, передает телеграм-канал 112.
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