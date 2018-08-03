В аэропорту Мурманской области произошел пожар

Здание загорелось утром

ЧП случилось в поселке Умба. К горящему зданию аэропорта выехали спасатели и пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.

Возгорание на вылеты не повлияет, сообщается на сайте управления МЧС по области. Из этой воздушной гавани летают только к поселкам на берегу Белого моря.

Причины пожара выясняются.