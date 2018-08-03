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Смертельное ДТП случилось под Воронежем

Есть жертвы

Авария произошла на 647-м километре трассы М-4 "Дон". Лоб в лоб столкнулись две легковушки. Жертвами аварии стали трое человек.

"Два человека погибли на месте – женщина из Opel и мужчина-пассажир из Toyota. Шестеро были доставлены в Павловскую центральную районную больницу, где молодая женщина из Toyota скончалась", – сообщили РИА Новости в ЕДДС Павловского района.

Травмы при столкновении иномарок получили шесть человек. Среди них двое детей. Все они находятся в больнице, отмечает сайт "360".

Причины ДТП пока неизвестны.

Виктория БАЛАЯН
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