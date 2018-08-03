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В Афганистане взорвали мечеть

Источники приводят разное количество жертв

На востоке Афганистана в мечети города Гардез произошел взрыв. 

По сообщению Tolo News, погибли по меньшей мере 8 человек, еще 12 были ранены. Эти данные подтверждает и полиция, однако очевидцы утверждают, что были убиты не менее 30 человек.

Валентина МАЙОРОВА
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