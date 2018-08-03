Машина улетела в реку в Москве

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ЧП произошло сегодня на Лазоревом проезде. Незадачливый водитель не совладал с управлением и в результате очутился в реке Яузе.
К счастью, он отделался только испугом. Автомобиль из воды уже достали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве. Причины аварии пока неизвестны.
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