Машина улетела в реку в Москве

Водитель не справился с управлением

ЧП произошло сегодня на Лазоревом проезде. Незадачливый водитель не совладал с управлением и в результате очутился в реке Яузе.

К счастью, он отделался только испугом. Автомобиль из воды уже достали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве. Причины аварии пока неизвестны.