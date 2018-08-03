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Убийца полковника Буданова скончался в тюрьме

У преступника остановилось сердце

Юсупа Темирханова настигла смерть после пяти лет заключения, сообщила сегодня адвокат Роза Магомедова.

"Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно", – резюмировала правозащитница, передает РИА "Новости".

В итоге осужденный не "досидел" 10 лет, поскольку за убийство бывшего полковника Юрия Буданова суд приговорил Темирханова к 15 годам тюрьмы. Следствием установлено, что в июне 2011 г. осужденный напал на Буданова в центре Москвы, когда тот выходил из нотариальной конторы. Преступник выстрелил в жертву восемь раз.

Оксана ПОДТУРКИНА
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