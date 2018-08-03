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Подозреваемый в убийстве кардиолога Буша-старшего найден мертвым

Ранее мужчине обвинение было предъявлено заочно

Подозреваемый в убийстве известного американского врача-кардиолога Марка Хауснехта, пациентом которого был экс-президент США Джорд Буш – старший, некто Джозеф Джеймс Паппас, совершил самоубийство в ходе задержания сотрудниками полиции в пятницу, 3 августа, в Хьюстоне.

Об этом сегодня пишет Houston Chronicle со ссылкой на правоохранительные органы.

Хауснехт был убит 20 июля возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне, когда он ехал на работу на велосипеде.

По данным полиции, причиной убийства могла стать месть врачу, который оперировал мать Паппаса почти 20 лет назад. В ходе операции женщина скончалась.

Обвинение в преступлении 62-летнему мужчине было предъявлено днем ранее, в четверг, причем заочно, поскольку все это время он находился в розыске. Мэр города Сильвестр Тернер выразил благодарность местной полиции за то, что они предотвратили более страшный исход этого дела, поскольку Паппас был экспертом-стрелком и владел несколькими стволами, а также боеприпасами.

Елена УСОВА
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