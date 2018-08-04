Раскрыты подробности катастрофы Ми-8 в Красноярском крае

К жуткой аварии привела невнимательность пилотов

Вертолет Ми-8 сразу после взлета с аэродрома в Красноярском крае рухнул на землю. В результате страшной аварии погибли 18 человек. Представитель экстренных служб региона рассказал о причине катастрофы.

"При взлете произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8", – цитирует его РИА "Новости".

Отмечается, что на борту воздушного судна находились рабочие с нефтеперекачивающей станции.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".