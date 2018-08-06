Отдых в Египте стал смертельно опасен

На популярном курорте в Стране пирамид появилась акула-убийца

Хищница уже растерзала туриста из Чехии. Местные жители нашли его останки на пляже.

Мужчина отдыхал в Марса-Аламе с женой и детьми. Морская хищница напала на чеха в 20 км к северу от популярного у туристов курорта, когда он погрузился с аквалангом, пишет Daily Mail.

Создана специальная группа по расследованию происшествия.

Марса-Алам привлекает дайверов, которые исследуют кораллы и другие морские организмы, включая рыбу и акул. "С дайвингом в Марса-Алама проблем нет, но люди, которые плавают на поверхности в глубоких водах за пределами коралла, могут быть уязвимы для атаки", – заявил председатель городского совета генерал Атеф Вагди.

Последнее до этого нападение акулы на человека в Египте произошло в 2015 году. Тогда морская хищница атаковала туристку из Германии, женщина погибла, напоминает РИА ФАН.

А в 2010 г. из-за подобного ЧП заставили правительство на неделю закрыло один из пляжей в Шарм-эль-Шейхе. Тогда было зафиксировано шесть нападений акул в египетских водах, в том числе пять раз за пять дней близко к берегу, в результате чего в декабре погиб немец и были ранены еще четыре иностранных туриста.



