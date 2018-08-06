Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Индонезии выросло число жертв землетрясения

Погибших уже больше 90 человек

В Индонезии на острове Ломбок произошло сильное землетрясение. Представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что в результате природного явления погиб уже 91 человек. При этом число жертв может еще увеличиться.

Отмечается, что серьезные травмы получили более 200 человек.

Спасателям пока еще не удалось добраться в труднодоступные районы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

У секса нашлось новое свойство

Ученые снова доказали - приятное может быть еще и полезным

Украинца с литрами яда задержали в Крыму

Отравляющее вещество было произведено в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей