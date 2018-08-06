В Индонезии выросло число жертв землетрясения

Погибших уже больше 90 человек

В Индонезии на острове Ломбок произошло сильное землетрясение. Представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что в результате природного явления погиб уже 91 человек. При этом число жертв может еще увеличиться.

Отмечается, что серьезные травмы получили более 200 человек.

Спасателям пока еще не удалось добраться в труднодоступные районы.