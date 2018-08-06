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Эпичный взрыв в Болонье попал на видео

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Взрыв бензовоза на автостраде в Болонье был снят очевидцем происшествия.

Ролик доступен на YouTube. Инцидент произошел рядом с аэропортом на эстакаде. Огонь перекинулся на стоявшие по обеим сторонам дороги автомобили, которые начали взрываться. Мост также частично обрушился.

По сообщению агентства ANSA, погибли 2 человека, 55 пострадали.


Валентина МАЙОРОВА
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