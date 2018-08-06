В США арестовали подозреваемых в мошенничестве россиян

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Четверо граждан РФ были арестованы в Нью-Йорке в начале августа.
"В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества", – сообщается в микроблоге Тwitter Генерального консульства России в Нью-Йорке.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под особым контролем и что в ФБР уже отправлен запрос с просьбой предоставить доступ к задержанным.
Уточняется, что один российский гражданин был арестован в Бостоне и затем переправлен в Нью-Йорк, двое в настоящее время находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого пока не известно.
В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018 г.
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