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В США арестовали подозреваемых в мошенничестве россиян

Дело находится на контроле генконсульства

Четверо граждан РФ были арестованы в Нью-Йорке в начале августа.

"В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества", – сообщается в микроблоге Тwitter Генерального консульства России в Нью-Йорке.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под особым контролем и что в ФБР уже отправлен запрос с просьбой предоставить доступ к задержанным.

Уточняется, что один российский гражданин был арестован в Бостоне и затем переправлен в Нью-Йорк, двое в настоящее время находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого пока не известно.

Валентина МАЙОРОВА
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