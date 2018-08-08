На Кубани разбился автобус с пассажирами

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В Краснодарском крае автобус столкнулся с автомобилем, который выехал на встречную полосу. В результате от сильного удара погибли три пассажира машины. Водителя доставили в больницу.
Отмечается, что в салоне автобуса пострадавших нет, передает RT.
Выясняются причины произошедшего.
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