В Дагестане поезд протаранил машину

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В Дагестане на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку. В результате из 5 человек, находящихся в машине, погибли трое.
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь, передает РИА "Новости".
Выясняются причины произошедшего.
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