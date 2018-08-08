В Дагестане поезд протаранил машину

Три человека погибли

В Дагестане на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку. В результате из 5 человек, находящихся в машине, погибли трое.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь, передает РИА "Новости".

Выясняются причины произошедшего.