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В Грузии отравили детей из России

С петербургскими школьниками на отдыхе случилась беда

Они массово заразились кишечной палочкой. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Северной столицы.

Из-за резкого ухудшения состояния здоровья троих подростков спецрейсом доставили в Санкт-Петербург, добавили в ведомстве. У детей обнаружена "острая кишечная инфекция с гемолитико-уремическим синдромом".

Установлен и возбудитель заболевания – энтерогеморрагическая кишечная палочка, схожая с той, что семь лет назад вызвала вспышку в Германии, отметили в санкт-петербургском Роспотребнадзоре.  

Как только из Тбилиси придет ответ на посланный туда запрос об эпидемиологической ситуации, россиянам сообщат, можно ли будет находиться в Грузии, передает FlashNord.

Группа из 26 учеников гимназии №610 были в Грузии с 10 по 27 июля с сопровождающими их воспитателями. В первые два дня, когда дети находились в поселке Метиа, прошли ливневые дожди, и в гостевом доме, где они жили, возникли проблемы с подачей питьевой воды, пишет "Фонтанка".

Из-за перебоев с водоснабжением правила личной гигиены не соблюдались. Школьников кормили кисломолочными продуктами, мясными блюдами, салатами. А пили они некипяченую водопроводную воду и из питьевых фонтанчиков.

Полина ДОРОЖКИНА
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