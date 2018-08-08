В Петербурге известный рэпер убил человека

Здоровье
- Женщин избавят от рака
- Найдено новое средство против старения
- Мужчин уличили в странной интимной слабости
717 новости
Артем Бриус, известный как Brius, разъезжал по ночному городу. После полуночи около дома 24 на Каменноостровском проспекте он наехал на прохожего, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший погиб под колесами Porsche.
"Автомобиль Porsche под управлением 25-летнего жителя Петербурга Артема Бриуса вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, мужчину 1973 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался", – сообщил РИА "Новости" источник среди стражей правопорядка.
На Туманном Альбионе определились с самым главным мировым злом
Объявлена дата начала эксплуатации второй ветви газопровода