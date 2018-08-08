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В Петербурге известный рэпер убил человека

Мужчина погиб под колесами Porsche певца

Артем Бриус, известный как Brius, разъезжал по ночному городу. После полуночи около дома 24 на Каменноостровском проспекте он наехал на прохожего, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший погиб под колесами Porsche.

"Автомобиль Porsche под управлением 25-летнего жителя Петербурга Артема Бриуса вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, мужчину 1973 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался", – сообщил РИА "Новости" источник среди стражей правопорядка.

Оксана ПОДТУРКИНА
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